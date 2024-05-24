Кадыров раскрыл новую должность экс-председателя правительства Чечни

Экс-председатель правительства Чечни Муслим Хучиев назначен помощником премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Считаю решение о назначении Муслима Магомедовича на такую высокую и ответственную должность вполне заслуженным и своевременным. Уверен, что он полностью оправдает столь высокое доверие и будет полезен России, осуществляя свои полномочия», — написал политик.

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Он выразил благодарность Мишустину за принятое решение в отношении Хучиева, а также поздравил бывшего председателя правительства с назначением на новую должность.