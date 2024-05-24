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Иностранному послу стало плохо в центре Москвы

Послу Кувейта в Москве Рашеду Хаммаду Аль-Адвани стало плохо в отеле Four Seasons на Красной площади. Об этом сообщает Mash.

Иностранному послу стало плохо в центре Москвы
© Lenta.ru
«У посла началась отдышка, его резко бросило в жар, сердцебиение участилось. Ему вызвали скорую помощь», — передает портал.

Авторы материала отмечают, что прибывшие врачи скорой МИД диагностировали у дипломата сильную аллергическую реакцию и оказали помощь на месте.

23 мая президент России Владимир Путин провел переговоры с королем Бахрейна Хамадом бин Иса Аль Халифа. Политики обсудили состояние и перспективы российско-бахрейнского сотрудничества в различных областях, включая торгово-экономическое, энергетическое и гуманитарное взаимодействие.

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