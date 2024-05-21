Пока вы не уснули: Зеленский о президентских полномочиях и рекорд госдолга Польши

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Зеленский высказался о своих президентских полномочиях

Владимир Зеленский считает, что срок его полномочий на посту главы государства еще не истек.

«Мои пять лет [в должности президента] еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются», — указал он.

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В больнице рассказали о состоянии премьера Словакии после покушения

© EPA/TACC

Переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в сознании и общается с людьми из своего окружения. Об этом сообщает Echo24 со ссылкой на университетскую больницу в Банска-Бистрице, куда был госпитализирован политик.

Представители больницы заявили, что состояние Фицо стабилизировалось. По их словам, «клинически ему становится лучше» - он коммуникабелен, а его анализы постепенно приходят в норму. 19 мая в больнице уже заявляли, что жизни главы правительства Словакии больше ничего не угрожает, но его восстановление займет много времени.

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Писториус рассказал, почему Германия не будет сбивать российские ракеты

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия и ее союзники не рассматривают всерьез возможность сбивать российские ракеты. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Россия начала активное продвижение на Харьковском направлении. Украинские власти заявили, что могли бы предотвратить это, если бы США разрешили атаковать территорию РФ американским оружием. Также Владимир Зеленский призвал страны НАТО помогать ВСУ сбивать ракеты.

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Госдолг Польши достиг рекордного уровня

Государственный долг Польши вырос до рекордного уровня, отметили в Минфине республики. По состоянию на май 2024 года он достиг 1 трлн 445,5 млрд злотых (около $361,3 млрд). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве пояснили, что задолженность республики «приближается к опасной границе» 60% ВВП.

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Арестован бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил России

Суд заключил под стражу бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России Ивана Попова, подозреваемого в мошенничестве.

«Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве», — заявил собеседник агентства.

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Испания снизила статус дипотношений с Аргентиной из-за высказываний Милея

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что власти страны понизили свое представительство в Аргентине из-за скандальных высказываний аргентинского президента Хавьера Миля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Альбарес сделал во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров. По его словам, Испания окончательно отзывает своего посла в Буэнос-Айресе, а испанское представительство в Аргентине было понижено до поверенного в делах.

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Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил Владимира Толстого от должности своего советника. Документ опубликован на сайте правовых актов.

«Освободить Толстого Владимира Ильича от должности советника президента России», - говорится в документе, датой подписания которого значится 21 мая.

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Российские военные начали выравнивать линию фронта в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили часть войск с купянского направления и из района Краматорска под Волчанск в Харьковской области, рассказал ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

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Такер Карлсон начал вести свою программу на «России 24»

Американский журналист, бывший ведущий Fox News начал вести свое шоу на российском телевидении. Шоу TUCKER показывают в эфире телеканала «Россия 24».

Само шоу TUCKER является совместным проектом YouTube-канала «Карлсон ТВ» и «России 24». Первый выпуск посвящен клещам и болезни Лайма. Карлсон на протяжении эфира общается с экспертом о проблеме распространения заболевания.

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Умер двукратный призер чемпионата мира по футболу

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Двукратный призер чемпионата мира по футболу в составе сборной ФРГ Карл-Хайнц Шнеллингер умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщило агентство DPA.

Отмечается, что Шнеллингер скончался в больнице в Милане. В этом городе он проживал в последнее время и занимался бизнесом.

Шнеллингер выступал за германские клубы "Кёльн" и "Теннис-Боруссия" (Берлин), итальянские "Мантову", "Рому" и "Милан", в составе которого трижды выиграл Кубок Италии, дважды - Кубок обладателей кубков, по разу - Кубок европейских чемпионов и чемпионат страны. С "Ромой" защитник победил в Кубке Италии, с "Кёльном" стал чемпионом ФРГ.

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