Писториус рассказал, почему Германия не будет сбивать российские ракеты

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия и ее союзники не рассматривают всерьез возможность сбивать российские ракеты. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Россия начала активное продвижение на Харьковском направлении. Украинские власти заявили, что могли бы предотвратить это, если бы США разрешили атаковать территорию РФ американским оружием. Также Владимир Зеленский призвал страны НАТО помогать ВСУ сбивать ракеты.

Зеленский заявил, что Украине нужно не меньше 120-130 истребителей F-16. По его мнению, если западные страны не могут поставить Киеву эти самолеты прямо сейчас, они должны найти другие способы помощи, в том числе «поднять истребители с территории соседних стран НАТО».

Путин: планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет

Писториус подчеркнул, что это стало было прямым участием НАТО в конфликте. Власти Германии продолжают выступать против этого. В Белом доме ранее также заявляли, что США отказываются от любого боевого участия в украинском кризисе.