Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил Владимира Толстого от должности своего советника. Документ опубликован на сайте правовых актов.
«Освободить Толстого Владимира Ильича от должности советника президента России», - говорится в документе, датой подписания которого значится 21 мая.
Правнук русского писателя Льва Толстого Владимир Толстой занимал пост советника президента по вопросам культуры и искусства с 2012 года. А с 2014 года был председателем Совета при президенте РФ по русскому языку. Совместно с другими членами семьи Толстых также является учредителем фонда «Наследие Л. Н. Толстого».
До своего назначения, начиная с 1994 года, он был генеральным директором государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».
Накануне президент России Владимир Путин освободил от должности своего советника Александру Левицкую.
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