Премьер-министр Словакии Фицо находится в сознании

Переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в сознании и общается с людьми из своего окружения. Об этом сообщает Echo24 со ссылкой на университетскую больницу в Банска-Бистрице, куда был госпитализирован политик.

Представители больницы заявили, что состояние Фицо стабилизировалось. По их словам, «клинически ему становится лучше» - он коммуникабелен, а его анализы постепенно приходят в норму. 19 мая в больнице уже заявляли, что жизни главы правительства Словакии больше ничего не угрожает, но его восстановление займет много времени.

Покушение на Фицо 15 мая совершил Юрай Цинтула, человек, несогласный с политикой нынешнего правительства Словакии. Преступник начал стрелять по премьеру после заседания кабинета министров, когда Фицо вышел пообщаться с гражданами. В премьера попало четыре пули.

Глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток заявлял, что Цинтула был против сокращения поддержки Украины и обвинял правительство Фицо в цензуре.