Испания снизила статус дипотношений с Аргентиной из-за высказываний Милея

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что власти страны понизили свое представительство в Аргентине из-за скандальных высказываний аргентинского президента Хавьера Миля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Альбарес сделал во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров. По его словам, Испания окончательно отзывает своего посла в Буэнос-Айресе, а испанское представительство в Аргентине было понижено до поверенного в делах.

«Правительство не теряет бдительности, ситуация не изменилась, и поэтому я объявляю, что мы отзываем нашего посла в Буэнос-Айресе. Посол, безусловно, останется в Мадриде, а Аргентина останется без посла», — заявил Альбарес.

Глава испанского МИД также добавил, что Испания не ведет внешнюю политику «через твиты и не участвует ни в каких шоу». Кроме того, Альбарес потребовал публичных извинений от Милея, но тот ответил, что «ни при каких обстоятельствах» не будет извиняться.

Напомним, что 12 мая президент Аргентины Хавьер Милей публично заявил о коррумпированности жены премьер-министра Испании Педро Санчеса. Позже он добавил, что не собирается извиняться за свои слова.