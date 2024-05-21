Президент Аргентины отказался извиняться перед премьером Испании

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что ни при каких условиях не будет извиняться за слова о коррумпированности жены премьер-министра Испании Педро Санчеса.

"Я не буду перед ним извиняться ни при каких условиях. Почему я буду извиняться, если это на меня нападали", - сказал он в интервью телеканалу TN. По мнению Милея, негативные комментарии, которые высказывали в его адрес представители испанских властей, гораздо серьезнее, чем его слова о жене Санчеса Бегонье Гомес.

В новом интервью Милей вновь критически высказался о премьер-министре Испании и назвал его трусом, но в то же время выразил уверенность, что их конфликт не приведет к разрыву дипломатических отношений.

"Отношения [между странами] создают не главы государств, а люди. Мы приняли множество мигрантов из Испании, эту связь не разорвать", - считает аргентинский лидер.

19 мая Милей выступил на съезде испанской крайне правой партии Vox в Мадриде, где упрекнул Санчеса в том, что он не отреагировал мгновенно на обвинения в коррупции в отношении его жены, хотя и не назвал их имен. Власти Испании отозвали своего посла в Аргентине для консультаций и потребовали извинений от аргентинского лидера.

В конце апреля суд сообщил о начале расследования в отношении Гомес по подозрению в использовании связей и коррупции в бизнесе. По версии газеты El Confidencial, дело сосредоточено на отношениях Гомес с несколькими частными компаниями, которые получили средства и государственные контракты от правительства. После начала расследования премьер отменил свои общественные мероприятия, чтобы обдумать, останется ли он на посту.

Впоследствии Санчес заявил, что не покинет пост. Прокуратура провинции Мадрид уже попросила о прекращении расследования.