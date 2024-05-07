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Инаугурация Путина: детали торжественной церемонии

Во вторник, 7 мая, в Большом Кремлевском дворце состоялась церемония инаугурации президента России Владимира Путина. ТАСС рассказало о деталях церемонии — президент прибыл на нее в обновленном Aurus, а по пути пожал руку хирургу Леониду Рошалю и поцеловал в щеку композитора Александру Пахмутову.

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Стало известно об ударе ВС России по свежим силам ВСУ

Накануне российская армия ударила по свежим силам ВСУ, прибывшим на ротацию в село Гремяч Черниговской области Украины на границе с Брянской областью РФ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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Захарова заявила о праве на ответный удар по британским объектам

Россия в случае реализации угроз Лондона об ударах Киева британским оружием по территории РФ имеет право на удар по британским объектам на Украине и за ее пределами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если подобный сценарий будет реализован, то наша страна, <…> оставляет за собой право отвечать соответствующим образом», — отметила дипломат.

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Некоторые страны ЕС решили отказаться от использования прибыли от активов РФ

ЕС предложил странам, выступающим против использования замороженных российские активов для закупки вооружения для Украины, ограничиться предоставлением гуманитарной помощи Киеву. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах пишет Politico.

По данным источников издания, такое предложение поступило накануне встречи послов 27 стран, входящих в объединение, на которой председательство Бельгии в Совете ЕС надеется заключить соглашение о разблокировке финансирования для Украины.

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Совет НАТО провел заседание по Белоруссии

© EPA/TACC

Североатлантический совет провел в штаб-квартире НАТО заседание на уровне послов по ситуации в Белоруссии, на котором обсуждалась роль этой страны в поддержке России в конфликте на Украине. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

Пресс-служба процитировала заявление генсека альянса Йенса Столтенберга, который назвал "важным инструментом России" поддержку со стороны Белоруссии "в виде предоставления своей территории и инфраструктуры" для начала и поддержки проведения Специальной военной операции РФ на Украине. Страны НАТО "также осудили намерение России развернуть ядерное оружие и системы его доставки в Белоруссии".

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Пашинян объяснил свое нежелание присутствовать на параде 9 мая в Москве

© Пресс-служба премьер-министра Республики Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил свое нежелание присутствовать на параде 9 мая в Москве словами о том, что участвовал в мероприятии в прошлом году.

Его слова передает «Sputnik Армения».

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В ФСБ сообщили о нахождении организатора теракта в «Крокусе»

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что организатор теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» находится за границей.

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МИД Франции вызвал посла России

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла России в Париже Алексея Мешкова. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на ведомство.

«Франция отмечает, что дипломатическими каналами вновь злоупотребляют для манипулирования информацией и запугивания», — заявили во французском внешнеполитическом ведомстве.

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Евросоюз собрался ударить по новому газовому проекту России

Страны Евросоюза собираются в рамках 14-го пакета ввести санкции против 11 судов, которые используются Россией. Об этом со ссылкой на подготовленный документ пишет Bloomberg.

В случае одобрения ограничительных мер все попавшие под них суда не смогут заходить в порты Евросоюза и пользоваться услугами европейских компаний. В рамках инициативы Брюссель хочет сократить доходы Москвы, снизив ее возможности обходить ограничение цен на экспорт нефти с помощью теневого флота и доставлять подсанкционные товары.

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Кабаева высказалась об участии российских спортсменов в Олимпиаде

Российские спортсмены – те же воины и решение о поездке на Олимпиаду в Париже должно принимать руководство. Об этом рассказала Life олимпийская чемпионка, председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева.

Летние Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод отметил, что на Олимпиаду будет допущено только 55 россиян.

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