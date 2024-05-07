Инаугурация Путина: детали торжественной церемонии

Во вторник, 7 мая, в Большом Кремлевском дворце состоялась церемония инаугурации президента России Владимира Путина. ТАСС рассказало о деталях церемонии — президент прибыл на нее в обновленном Aurus, а по пути пожал руку хирургу Леониду Рошалю и поцеловал в щеку композитора Александру Пахмутову.

Перед инаугурацией

Перед церемонией Путин работал в своем кабинете в Кремле. За несколько минут до полудня ему позвонили и сообщили, что к церемонии все готово.

«Он ответил: «Хорошо», и, закончив изучать бумаги, через приемную в Первом корпусе Кремля направился на церемонию», — рассказало агентство.

В Большой Кремлевский дворец Путин приехал в обновленном президентском Aurus. Затем президент принял рапорт коменданта Кремля Сергея Удовенко, поднялся по Большой парадной лестнице и под звуки марша и фанфар прошел в Андреевский зал.

По пути на церемонию

В зале, где проходила церемония, Путин приветствовал гостей — он подошел к Рошалю и пожал ему руку, затем приобнял и поцеловал в щеку Пахмутову. Отрывок видеозаписи церемонии опубликовал Telegram-канал SHOT.

Инаугурация и речь

Держа правую руку на Конституции России, Путин произнес текст присяги и официально вступил в должность президента на шестилетний срок.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее рассказал, что Путин сам составил инаугурационную речь. По словам Пескова, в составлении речи участвуют и помощники президента, но «основной набор идей и посылов» речи принадлежит Путину.

В начале речи президент поблагодарил граждан России, жителей исторических земель и участников СВО.

Путин подчеркнул, что быть президентом России — огромная честь, обязанность и священный долг.

«Именно это определяло смысл и содержание моей работы в предыдущие годы. Заверяю вас, что и впредь интересы, безопасность народа России будут для меня превыше всего», — заявил он.

Президент отметил «глубокое понимание наших общих исторических целей» жителями России, а также решимость россиян отстаивать ценности, свободу и национальные интересы страны. Он выразил уверенность, что Россия достойно пройдет через «рубежный период» и станет еще сильнее.

Путин добавил, что РФ не отказывается от диалога с западными странами. Он подчеркнул, что выбор за ними — или продолжать попытки сдерживать развитие России, или искать путь к сотрудничеству и миру.