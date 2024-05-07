Стало известно об ударе ВС России по свежим силам ВСУ

Накануне российская армия ударила по свежим силам ВСУ, прибывшим на ротацию в село Гремяч Черниговской области Украины на границе с Брянской областью РФ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Российская газета

«Вчера прилетело по свежему личному составу, прибывшему на ротацию в село Гремяч Новгород-Северского района на границе с Брянской областью. До этого поступали сведения, что в Гремяч прибыла тяжелая военная техника. Удары ракетами были связаны с этими сообщениями», — рассказал он. Лебедев также сообщил, что итоги удара пока неизвестны, однако взрыв был слышан в нескольких километрах. Lenta.ru

Ранее Лебедев сообщил о повреждении энергосистемы города Сумы и складов с боеприпасами в районе местного НИИ, связанного с химпроизводством. NSN.FM