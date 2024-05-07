Россия в случае реализации угроз Лондона об ударах Киева британским оружием по территории РФ имеет право на удар по британским объектам на Украине и за ее пределами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ТАСС

«Если подобный сценарий будет реализован, то наша страна, <…> оставляет за собой право отвечать соответствующим образом», — отметила дипломат. Газета.Ru

Она также отреагировала на заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона. Политик высказался, что Украина может использовать британское оружие для удара по России, это легитимно. Захарова отметила, что эти слова «что-то абсолютно безумное». Ura.Ru