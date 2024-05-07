МИД Франции вызвал посла России

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла России в Париже Алексея Мешкова. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на ведомство. ТАСС

«Франция отмечает, что дипломатическими каналами вновь злоупотребляют для манипулирования информацией и запугивания», — заявили во французском внешнеполитическом ведомстве. Ura.Ru

В МИД Франции также заявили, что Россия якобы занимается «перекладыванием ответственности, пытаясь обвинить западные страны в угрозе», а также обвинили Москву в «дестабилизации европейских стран, в частности, посредством кибератак и гибридных действий». Lenta.ru