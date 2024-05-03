Пока вы не уснули: последствия пожара на заводе в Берлине и предупреждение РФ об ударе возмездия

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Названы опасные последствия пожара на заводе в Берлине

Немецкий таблоид Bild рассказал, что пожар, в результате которого по Берлину распространился токсичный дым, произошел на заводе Diehl Metal Applications. Это предприятие принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, которая производит поставляемые Украине ракеты IRIS-T.

Предприятие Diehl Metal Applications занимается гальваническим производством для отделки металлических поверхностей - на заводе наносят на такие поверхности защитные и декоративные покрытия.

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МИД РФ предупредил о «сокрушительном ударе возмездия» в случае атаки на Крым

Любые агрессивные действия против Крыма и Крымского моста получат сокрушительный удар возмездия. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

Дипломат отметила, что хотела бы «вновь предупредить Вашингтон, Лондон и Брюссель».

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В МОК объяснили запрет на участие россиян в параде на церемонии открытия ОИ

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил запрет на участие россиян в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр-2024.

«Это следствие нарушения Олимпийской хартии Олимпийским комитетом России, которая посредством референдума присоединила Крым, поэтому мы должны были приостановить его членство. Но мы не можем наказывать спортсменов, поэтому мы разрешаем им соревноваться индивидуально, а не в составе делегации. Вот почему они не могут принять участие в параде делегаций», — заявил Бах.

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В ЕС заявили о возможном требовании РФ по активам на переговорах по Украине

Если состоятся мирные переговоры по конфликту на Украине, то Россия потребует обратно свои замороженные активы, поэтому их нельзя изъять и использовать для помощи Киеву. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) cо ссылкой на чиновников ЕС.

По информации издания, хотя Украина настаивает на полной конфискации активов России, представители G7 вместо этого рассматривают альтернативные меры. В материале отметили, что европейские страны хотят держаться подальше от всего, что может затрагивать сами активы, боясь возмездия.

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Украина подорвала резервуар с газом в российском регионе

Вооруженные силы Украины с помощью дрона-камикадзе подорвали газовый резервуар на территориии заправки в Шебекино Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его информации, в момент атаки на рабочем месте была одна сотрудница, она эвакуировалась самостоятельно и не пострадала.

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Два ракетоносца Ту-95 выполнили полет вблизи Аляски

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами вблизи Аляски. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-30см ВКС.

В МО РФ уточнили, что продолжительность полета ракетоносцев составила более 11 часов.

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Медведев рассказал о пользе от швейцарской «мирной конференции» по Украине

«Мирная конференция», которая должна пройти в Швейцарии по инициативе Украины, принесет России тройную пользу. Об этом заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, во-первых, конференция станет «очередным свидетельством краха» Владимира Зеленского.

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Взрыв произошел в многоэтажном доме в Химках

© Соцсети

Взрыв произошел в многоэтажном доме на Совхозной улице в Химках, прокуратура организовала проверку. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

По словам руководителя пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерины Коротковой, хлопок раздался в одной из квартир на 10 этаже около 6:00. По предварительным данным, здесь взорвался холодильник. В результате повреждены оказались оконные рамы и фасад здания.

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Назван основной покупатель российской электроэнергии

С января по март Казахстан купил почти половину продаваемой Россией электроэнергии. Основного покупателя электричества из РФ назвали в «Интер РАО», данные монопольного экспортера приводит «Коммерсантъ».

На фоне сокращения поставок в Китай продажа электроэнергии в Казахстан выросла на 29 процентов в годовом выражении, до 977,2 миллиона киловатт-час. Максимальный объем был достигнут в январе — 354 миллиона киловатт-часа. За счет продажи электричества соседям выручка компании от всего экспорта в первом квартале выросла на 29,1 процента, до 6,8 миллиарда рублей.

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Ивлеева рассказала о поездке в Донбасс

Известная российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала о поездке в Донбасс. Подробности она раскрыла в интервью блогеру и предпринимателю Андрею Третьякову, доступном на YouTube.

Ивлеева заявила, что посетила Донбасс в свой день рождения. Блогерша подчеркнула, что специально не стала афишировать свой визит, чтобы избежать внимания в публичном пространстве.

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