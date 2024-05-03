«Мирная конференция», которая должна пройти в Швейцарии по инициативе Украины, принесет России тройную пользу. Об этом заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, во-первых, конференция станет «очередным свидетельством краха» Владимира Зеленского.

Песков оценил серьезность конференции по Украине в Швейцарии

«Во-вторых, она станет зримым доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит, совершивших болезненную самокастрацию своих возможностей по прекращению военного конфликта. Причем по прямой указке группы врачей-маразматиков из Вашингтона», - заметил политик.

Еще одним пунктом, который принесет пользу России, по мнению Медведева, станет то, что российские вооруженные силы смогут продолжать спецоперацию «без помех и оглядок».

Напомним, что конференция по Украине в Швейцарии должна пройти в июне. Инициатором мероприятия выступил Киев с целью утверждения «формулы мира» Владимира Зеленского. Россия не будет участвовать в «саммите мира».

Посол России в Берне Сергей Гармонин обратил внимание на то, что без участия России любые разговоры об урегулировании на Украине «бессмысленны и лишены каких-либо перспектив». По его словам, конференция в нынешнем ее виде «превратится в пиар-акцию», а потраченные на нее деньги швейцарских налогоплательщиков «уйдут впустую».