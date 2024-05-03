МИД РФ предупредил о «сокрушительном ударе возмездия» в случае атаки на Крым

Любые агрессивные действия против Крыма и Крымского моста получат сокрушительный удар возмездия. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

Дипломат отметила, что хотела бы «вновь предупредить Вашингтон, Лондон и Брюссель».

Постпред Украины при ООН намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту

«Любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным», - заверила она.

Официальные лица США, Великобритании, Франции, Германии неоднократно заявляли о том, что не признают присоединение к России Крыма и по-прежнему считают этот регион территорией Украины.

Вместе с тем, в последние месяцы ряд высокопоставленных военных западных стран заявил, что ВСУ якобы имеют право наносить удары по целям в глубине России. Пентагон подтвердил передачу Украине ATACMS дальностью более 305 километров, а посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс прямо намекнул в соцсетях на возможный удар по Крымскому мосту.