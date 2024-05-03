Немецкий таблоид Bild рассказал, что пожар, в результате которого по Берлину распространился токсичный дым, произошел на заводе Diehl Metal Applications. Это предприятие принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, которая производит поставляемые Украине ракеты IRIS-T.

Предприятие Diehl Metal Applications занимается гальваническим производством для отделки металлических поверхностей - на заводе наносят на такие поверхности защитные и декоративные покрытия.

В пожарной службе Берлина Bild сообщили, что к 14:30 (по местному времени) полностью сгорели четыре этажа завода. Часть здания обрушилась. Пожар внутри помещений невозможно взять под контроль, подчеркнули в службе.

В Берлине пожар на заводе оборонно-промышленного концерна Diehl Group тушат 130 пожарных

Также пожарные подтвердили, что в здании горят химикаты. На заводе хранились серная кислота и цианид меди.

«Существует риск образования цианистого водорода (синильная кислота), который поднимется в воздух вместе с дымом», - подчеркивается в сообщении.

Ранее жителей Берлина предупредили о токсичном облаке из-за пожара на заводе. Сообщалось, что пожар начался в техническом помещении на первом этаже здания. Горожанам рекомендовали закрыть двери и окна, отключить вентиляцию и кондиционеры.