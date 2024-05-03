Взрыв произошел в многоэтажном доме в Химках

Взрыв произошел в многоэтажном доме на Совхозной улице в Химках, прокуратура организовала проверку. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. Газета.Ru

По словам руководителя пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерины Коротковой, хлопок раздался в одной из квартир на 10 этаже около 6:00. По предварительным данным, здесь взорвался холодильник. В результате повреждены оказались оконные рамы и фасад здания. Вечерняя Москва

В пресс-службе отметили, что дом не был газифицирован. Москва24