Пока вы не уснули: рекордная нехватка работников в РФ и Зурабишвили о событиях в Грузии

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ЦБ заявил о рекордной нехватке работников в России

В первом квартале этого года в России зафиксирована рекордная за всю историю наблюдений нехватка работников, по сравнению с предыдущим кварталом кадровая ситуация усугубилась как в целом по экономике, так и в большинстве ключевых отраслей, сообщил Банк России.

Обеспеченность российских компаний работниками в первом квартале этого года снизилась до минимума (-28,2 пункта) с первого квартала 2020 года и за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1998 года, следует из материалов ЦБ.

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Президент Грузии отреагировала на принятие скандального закона об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон об иноагентах, если его окончательно примут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Зурабишвили BBC News.

По словам Зурабишвили, она наложит вето на этот закон, как уже случалось с другими инициативами, «противоречащими стратегии и рекомендациям Европейского союза».

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В Кремле высказались о проблемах в расчетах между РФ и Китаем

Проблемы в расчетах между РФ и Китаем имеются, но власти двух стран находятся в плотном диалоге для решения этих вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее газета «Ведомости» сообщила со ссылкой на источники, что Пекин откладывает запуск депозитарного моста между Россией и Китаем, который должен обеспечить прямой доступ инвесторов на рынки обеих стран.

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Посадившего самолет в поле пилота «Уральских авиалиний» уволили

Пилота «Уральских авиалиний» Сергея Белова, посадившего самолет в пшеничном поле, уволили.

«Летчик написал заявление об увольнении по собственному желанию. На основании этого заявления трудовой договор с ним был прекращен 15 апреля. С приказом Сергей Белов ознакомлен в установленном законом порядке», — следует из сообщения пресс-службы перевозчика.

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Россия нарастила поставки нефти в Индию

По итогам февраля поставки российской нефти в Индию увеличились на 14 процентов в сравнении с январем и достигли уровня в 7,9 миллиона тонн. Достигнутый результат стал максимальным за семь месяцев, сообщается в Telegram-канале Института энергетики и финансов (ИЭФ).

Как уточнили эксперты, прирост во многом был обеспечен возобновлением отгрузок дальневосточного сорта Sokol. До этого индийские импортеры опасались приобретать сырье из-за риска попасть под вторичные санкции западных стран.

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На Украине предъявили обвинение российскому оперному певцу

На Украине народному артисту РФ, солисту Мариинского театра Василию Герелло было предъявлено обвинение. Поводом послужила его позиция по специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на офис генерального прокурора.

Оперный певец обвиняется в публичном призыве к изменению государственных границ и устройства Украины, а также к «агрессивной войне». Офис генпрокурора разместил фото, на котором изображен Герелло. При этом имени фигуранта он не указал.

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ВВС Ирана предупредил об атаке Су-24 в случае нападения Израиля

© Wikipedia Commons

Бомбардировщики Су-24 иранских ВВС будут участвовать в возможном нападении на Израиль в случае его военного ответа на операцию "Правдивое обещание" (массированный удар ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства), которая последовала за израильским авиаударом по иранскому консульству в Дамаске. Об этом заявил главнокомандующий ВВС армии Ирана генерал-майор Хамид Вахиди.

"Я советую врагам Ирана не совершать стратегических ошибок, так как мы готовы к приказу верховного главнокомандующего нанести удары по целям, особенно с использованием бомбардировщиков Су-24", - приводит его слова иранское агентство Tasnim.

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«Би-2» лишились одного из участников группы

© Imago/TACC

Группа «Би-2» в своем Telegram-канале заявила о выходе гитариста Андрея Звонкова из состава коллектива.

«Наш Звонок, бессменный гитарист «Би-2» с 2006 года, покидает группу. Андрюха, мы благодарны тебе за годы совместного творчества, за сотни концертов и записей, за все, что было на сцене и вне ее, за весь этот рок-н-ролл, который мы прошли плечом к плечу. Это было незабываемо!» — написали «Би-2».

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Россиянам назвали стоимость владения автомобилем «Москвич 3»

Стоимость владения отечественным автомобилем «Москвич 3» составит 1,64 миллиона рублей за пять лет. Такую сумму назвали эксперты маркетингового агентства НАПИ.

В стоимость владения входят расходы, связанные с эксплуатацией транспортного средства и его владением. Также учитывается потеря стоимости самой машины за указанный период.

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Футболист возобновил карьеру в 58 лет

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Ромарио теперь будет выступать за «Америку» — клуб из Рио-де-Жанейро. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Зарегистрирован официально. Готов помочь моей дорогой «Америке» в нескольких матчах, а также, конечно, воплотить в жизнь свою мечту и разделить поле с сыном Ромариньо», — написал бразилец.

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