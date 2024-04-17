Бомбардировщики Су-24 иранских ВВС будут участвовать в возможном нападении на Израиль в случае его военного ответа на операцию "Правдивое обещание" (массированный удар ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства), которая последовала за израильским авиаударом по иранскому консульству в Дамаске. Об этом заявил главнокомандующий ВВС армии Ирана генерал-майор Хамид Вахиди.

"Я советую врагам Ирана не совершать стратегических ошибок, так как мы готовы к приказу верховного главнокомандующего нанести удары по целям, особенно с использованием бомбардировщиков Су-24", - приводит его слова иранское агентство Tasnim.

Как отметил Вахиди, "на данный момент уровень боеготовности бомбардировщиков Су-24 как никогда высок" и если враг захочет совершить стратегическую ошибку, то Иран нанесет "удар, который будет невозможно компенсировать".

Эксперт указал на сенсационный факт в атаке Ирана на Израиль

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на многочисленные преступления, в том числе атаку с воздуха на консульский отдел посольства исламской республики в Дамаске. Тегеран заявил, что целями его ударов по Израилю были военные объекты. Армия обороны Израиля сообщила, что перехватила 99% из примерно 350 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов, незначительный ущерб причинен авиабазе Неватим. В МИД Ирана заявили, что Тегеран не стремится к эскалации ситуации на Ближнем Востоке, но намерен отвечать на любые незаконные и иррациональные действия в отношении республики.

15 апреля телеканал ABC News со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Питера Лернера передавал, что военные предоставили правительству страны широкий спектр вариантов ответа на иранскую атаку и власти в ближайшие дни примут решение о дальнейших шагах. Вечером 16 апреля портал Ynet сообщил, что в Израиле решили отвечать на нападение Ирана, но дискуссия о сроках и характере ответа все еще продолжается.