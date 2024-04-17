На Украине предъявили обвинение российскому оперному певцу

На Украине народному артисту РФ, солисту Мариинского театра Василию Герелло было предъявлено обвинение. Поводом послужила его позиция по специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на офис генерального прокурора.

Оперный певец обвиняется в публичном призыве к изменению государственных границ и устройства Украины, а также к «агрессивной войне». Офис генпрокурора разместил фото, на котором изображен Герелло. При этом имени фигуранта он не указал.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило о внесении китайской компании China Railway Construction Corporation (CRCC) в список «международных спонсоров войны».

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Оно отметило, что фирма до сих пор продолжает работать в Российской Федерации, строя метро, мосты и автомагистрали. Как ранее заявляли в НАПК, список «международных спонсоров войны» является средством для достижения цели - ухода международного бизнеса из России.