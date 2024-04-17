Президент Грузии отреагировала на принятие скандального закона об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон об иноагентах, если его окончательно примут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Зурабишвили BBC News.

По словам Зурабишвили, она наложит вето на этот закон, как уже случалось с другими инициативами, «противоречащими стратегии и рекомендациям Европейского союза».

Президент Грузии исполняет в основном представительские и церемониальные функции. Вето, наложенное президентом, может обойти парламент Грузии, проголосовав за преодоление вето большинством голосов.

Законопроект, о котором идет речь, предусматривает создание реестра иноагентов, в который войдут некоммерческие организации и СМИ, финансируемые из-за рубежа более чем на 20 процентов. В 2023 году на фоне протестов законопроект отозвали из парламента.

8 апреля 2024-го правящая партия «Грузинская мечта» повторно внесла документ на рассмотрение. Он был внесен почти без изменений, лишь термин «агент иностранного влияния» в тексте заменили на «организацию, осуществляющую интересы иностранной державы».

17 апреля парламент Грузии одобрил законопроект в первом чтении. Рассмотрение документа сопровождается протестами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже называл абсурдными попытки связывать этот документ с Россией.