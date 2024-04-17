Посадившего самолет в поле пилота «Уральских авиалиний» уволили

Пилота «Уральских авиалиний» Сергея Белова, посадившего самолет в пшеничном поле, уволили. Газета.Ru

«Летчик написал заявление об увольнении по собственному желанию. На основании этого заявления трудовой договор с ним был прекращен 15 апреля. С приказом Сергей Белов ознакомлен в установленном законом порядке», — следует из сообщения пресс-службы перевозчика. Ura.Ru

Инцидент произошел 12 сентября 2023 года. Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в поле, так как командир экипажа, которым был Белов, решил, что из-за нехватки топлива до пункта назначения они не дотянут На борту лайнера было 165 человек, обошлось без пострадавших. NSN.FM