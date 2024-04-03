В Финляндии оценили вероятность отправки своих войск на Украину

Президент Финляндии Александр Стубб отверг возможность отправки войск на Украину, поскольку страна поддерживает Киев другими способами. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, сообщает «Европейская правда».

«Нет никаких причин для Финляндии отправлять свои войска в Украину. Мы поддерживаем Украину всеми возможными способами. В частности, путем подписания соглашения о безопасности и 23 пакетами военной помощи», — сказал Стубб.

По его словам, Западу нужно сфокусироваться на том, что он может «реалистично сделать для Украины». Президент Финляндии подчеркнул, что его страна передает Киеву оружие не только для обороны, но и для победы в конфликте с Россией.

31 марта Элина Валтонен не исключила отправку западных военных на Украину в будущем, отметив, что сейчас необходимость в этом отсутствует.

В Финляндии и странах Балтии поприветствовали слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. Несмотря на то, что сейчас обсуждать этот шаг чиновники не хотят, они подчеркивают, что в долгосрочной перспективе нельзя отказываться от этой идеи. При этом некоторые официальные лица сомневаются, что за словами последуют действия и Франция выполнит свои «риторические обещания».

Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке военнослужащих на Украину вызвали гнев американских чиновников, опасающихся столкновения с РФ. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Поскольку Великобритания больше не входит в Евросоюз, а правительство Германии расколото, Макрон фактически стал номинальным главой по внешней политике, однако не все его союзники убеждены, что он лучший защитник их интересов, пишет агентство. Его слова о необходимости присутствия войск на Украине разгневали американских чиновников, пишет Bloomberg.

Они в частном порядке отмечают, что такой шаг может даже привести к риску столкновения с Россией, утверждает агентство.

Как подчеркивают отдельные чиновники, слова Макрона были не очень разумными с точки зрения оперативной безопасности, так как у некоторых стран тайно уже есть свой персонал на Украине, пишет Bloomberg.

В конце февраля президент Франции по итогам посвященной Украине конференции, которая прошла в Париже, не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону проведения специальной военной операции. Макрон также заявил, что государства Запада "намерены сделать все, что необходимо", чтобы Россия не смогла одержать верх в этом конфликте.

Американское руководство не хочет прямого вооруженного противостояния с РФ на Украине. Об этом в ходе интервью для французского телеканала LCI заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"На украинской земле не будет ни одного американского солдата", — сказал дипломат.

Он добавил, что вооруженное столкновение с РФ не отвечает интересам США. Поэтому ради национальной безопасности Вашингтон намерен избегать прямой конфронтации с Москвой, подчеркнул Блинкен.

28 марта представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер сообщил, что руководство страны не планирует посылать свои войска на Украину. Таким образом он прокомментировал статью новостного агентства Bloomberg, в которой говорилось о "гневе" американских чиновников из-за высказываний президента Франции Эммануэля Макрона. Речь идет о заявлении французского лидера, согласного которому зарубежные партеры Украины могут отправить свои войска в зону конфликта. По его словам, теперь для западных государств не существует "красных линий" в вопросе поддержки Киева.

Президент Франции Эммануэль Макрон должен подумать об ответных действиях России в случае отправки войск на Украину. Такое мнение выразил экс-начальник главного военного штаба Европейского союза Жан-Поль Перрюш в эфире телеканала LCI.

Генерал оценил сценарии возможного размещения французского контингента на Украине. По его мнению, имеющиеся планы не учитывают вариант решения оперативных задач на фронте.

«[Планы] вряд ли сработают, если мы не предусмотрим, что произойдет, когда русские откроют огонь», — заявил Перрюш.

Высокопоставленный военный предположил, что заявления французского лидера в первую очередь были направлены на опровержение слов западных политиков о невозможности отправки солдат на Украину.

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Венгрия решительно отвергает обсуждения отправки военных из стран Запада на Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его слова передает ТАСС.

«Мы также решительно выступаем против заявлений, в которых идет речь о возможности направления войск на Украину», — заявил Сийярто.

Глава МИД добавил, что стремление Венгрии к миру на Украине «не относится к основному течению» мнений в Европе, так как государства с подобной позицией «немедленно начинают подвергаться стигматизации».

26 марта Сийярто также призвал к скорейшему прекращению огня между Россией и Украиной и переходу к мирным переговорам.

Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину не была хорошо подготовлена, в НАТО к этому не готовы. Такое заявление сделала премьер-министр Латвии Эвика Силиня, передает «РИА Новости».

По ее словам, дискуссия по этому вопросу «еще не назрела».

«Не думаю, что эта инициатива была очень хорошо подготовлена. Говоря об отправке войск: я думаю, мы в НАТО не готовы это сделать», — сказала Силиня.

Также она указала, что Украина не просила страны альянса отправлять войска. В связи с этим Силиня считает, что НАТО не стоит концентрироваться на этом.

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Министерство Вооруженных сил Франции назвало ложными утверждения о массовом найме военных для отправки на Украину и заявило о начале разбирательства в связи с появлением в сети соответствующего интернет-сайта.

"Сообщаем, что данный сайт, который имитирует внешний вид правительственных сайтов, является фальшивым", - заявили ТАСС в пресс-службе оборонного ведомства.

В министерстве заявили, что в соцсетях распространяются скриншоты с сайта sengager-ukraine.fr (в настоящее время недоступен, убедился корреспондент ТАСС), где добровольцам якобы предлагается вступить в ряды ВС Франции для участия в операциях на Украине.

"Мы связались с государственными органами, ответственными за борьбу с насилием в интернете и манипулированием информацией. Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от посещения этого сайта, который не только распространяет ложную информацию, но и представляет собой риск кражи персональных данных", - заявили в пресс-службе, добавив, что армейские вакансии публикуются только на официальном сайте ВС Франции.

Оборонное ведомство оставило без ответа вопрос о том, с чем связана массовая публикация вакансий на бирже труда France Travail, где командование сухопутных сил в частности ищет кандидатов на службу в пехоте или на бронированной технике. Ранее депутат от партии "Неподчинившаяся Франция" София Шикру опубликовала несколько ссылок на такие вакансии, выступив с утверждением, что таким образом власти якобы хотят "отправить [безработных] на фронт за 1970 евро брутто в месяц". Также в министерстве не уточнили, знают ли они о том, что посольство Украины в Париже официально на своем сайте разместило объявление о наборе в ряды так называемого Интернационального легиона для участия в конфликте с РФ.

В то же время французские СМИ с начала года пишут о том, что в Вооруженных силах страны недостаточно военных и к настоящему моменту, по мнению командования, армии не хватает 3 тыс. человек. 18 марта министр вооруженных сил республики Себастьен Лекорню анонсировал ряд мер по повышению привлекательности военной службы, включая более высокие зарплаты и улучшение жилищных условий.

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Военных Франции в размере 1,5 тысячи человек могут в апреле привести в состояние готовности для переброски на Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Появляются новые сведения о подготовке Парижем военного контингента для отправки на Украину. В этих целях командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонно-тактической группы численностью порядка 1 500 человек, - сказала Захарова. - Ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий».

Ранее Захарова заявила о нахождении военных стран НАТО на Украине. По словам дипломата, они активно помогают ВСУ в эксплуатации вооружений.

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов прокомментировал сообщения о возможной отправке войск НАТО на Украину. Его слова приводит РИА Новости.

Гаврилов подчеркнул, если снятием «табу» на потенциальную отправку военных на Украину НАТО стремится испытать Россию на прочность, то Москва готова к любым событиям. Он также призвал «военных стратегов в Вашингтоне и Брюсселе» осознать это заявление.

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