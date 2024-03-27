В Латвии заявили о неготовности НАТО отправлять войска на Украину

Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину не была хорошо подготовлена, в НАТО к этому не готовы. Такое заявление сделала премьер-министр Латвии Эвика Силиня, передает «РИА Новости».

По ее словам, дискуссия по этому вопросу «еще не назрела».

«Не думаю, что эта инициатива была очень хорошо подготовлена. Говоря об отправке войск: я думаю, мы в НАТО не готовы это сделать», — сказала Силиня.

Также она указала, что Украина не просила страны альянса отправлять войска. В связи с этим Силиня считает, что НАТО не стоит концентрироваться на этом.

Напомним, что в начале марта Макрон заявлял, что главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но пока не пришли к соглашению по этому вопросу. При этом часть стран сразу после этого поспешила заверить, что не станет отправлять своих военных в Киев. В частности, об этом сказали в Риме, Берлине, Вашингтоне и Лондоне. Позже Макрон заявил, что Париж никогда не возьмет на себя инициативу в боевых действиях на Украине и не организует наступление.