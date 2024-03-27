Заявления Макрона об отправке войск на Украину вызвали гнев в США

Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке военнослужащих на Украину вызвали гнев американских чиновников, опасающихся столкновения с РФ. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Поскольку Великобритания больше не входит в Евросоюз, а правительство Германии расколото, Макрон фактически стал номинальным главой по внешней политике, однако не все его союзники убеждены, что он лучший защитник их интересов, пишет агентство. Его слова о необходимости присутствия войск на Украине разгневали американских чиновников, пишет Bloomberg.

Они в частном порядке отмечают, что такой шаг может даже привести к риску столкновения с Россией, утверждает агентство.

Как подчеркивают отдельные чиновники, слова Макрона были не очень разумными с точки зрения оперативной безопасности, так как у некоторых стран тайно уже есть свой персонал на Украине, пишет Bloomberg.

В конце февраля президент Франции по итогам посвященной Украине конференции, которая прошла в Париже, не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону проведения специальной военной операции. Макрон также заявил, что государства Запада "намерены сделать все, что необходимо", чтобы Россия не смогла одержать верх в этом конфликте.