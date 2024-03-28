Макрона предупредили об ответе России при отправке войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон должен подумать об ответных действиях России в случае отправки войск на Украину. Такое мнение выразил экс-начальник главного военного штаба Европейского союза Жан-Поль Перрюш в эфире телеканала LCI.

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Генерал оценил сценарии возможного размещения французского контингента на Украине. По его мнению, имеющиеся планы не учитывают вариант решения оперативных задач на фронте.

«[Планы] вряд ли сработают, если мы не предусмотрим, что произойдет, когда русские откроют огонь», — заявил Перрюш.

Высокопоставленный военный предположил, что заявления французского лидера в первую очередь были направлены на опровержение слов западных политиков о невозможности отправки солдат на Украину.

Впервые Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат в феврале 2024 года. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи Киеву «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

28 марта премьер Италии Джорджа Мелони рассказала, что лично заявила Макрону о несогласии с предложением об отправке сухопутных войск на Украину.