Президент Франции Эммануэль Макрон уже не раз делал скандальные заявление на публику. Недавно он высказался об отправке войск на Украину, чем вызвал настоящий скандал на Западе. Когда же инициатива французского президента не нашла отклика у союзников, Макрон сказал, что все его слова о конфликте на Украине были тщательно обдуманы.

Пользователи сети как правило встречают новые инициативы президента Франции шутками.

Мы решили собрать лучшие мемы о Эммануэле Макроне - в галерее “Рамблера”