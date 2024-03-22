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Лучшие мемы о Эммануэле Макроне

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Кажется президент Франции готов рискнуть
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Кажется президент Франции готов рискнуть 
© Соцсети
Наклонись на мою коленку, я тебя накажу
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Наклонись на мою коленку, я тебя накажу 
© Соцсети
Прошлогодний Макрон хвалит настоящего
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Прошлогодний Макрон хвалит настоящего 
© Соцсети
Я хочу сохранить Землю, ведь старушке уже 4,5 миллиарда лет
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Я хочу сохранить Землю, ведь старушке уже 4,5 миллиарда лет 
© Соцсети

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Шутки о фамилии президента Франции
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Шутки о фамилии президента Франции 
© Соцсети
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© Соцсети
Они сказали доставят покупку в 18:00, но уже 18:01
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Они сказали доставят покупку в 18:00, но уже 18:01 
© Соцсети
Президет Франции с супругой
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Президет Франции с супругой 
© Соцсети
Та же энергетика
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Та же энергетика 
© Соцсети

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Хороших выходных
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Хороших выходных 
© Соцсети

Президент Франции Эммануэль Макрон уже не раз делал скандальные заявление на публику. Недавно он высказался об отправке войск на Украину, чем вызвал настоящий скандал на Западе. Когда же инициатива французского президента не нашла отклика у союзников, Макрон сказал, что все его слова о конфликте на Украине были тщательно обдуманы.

Пользователи сети как правило встречают новые инициативы президента Франции шутками.

Мы решили собрать лучшие мемы о Эммануэле Макроне - в галерее “Рамблера”

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