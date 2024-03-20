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В Кремле прокомментировали слова Макрона об отправке войск на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон довольно последователен последние недели в своей идее отправки войск на Украину, поэтому едва ли можно пытаться оправдать его тезисы неверным переводом. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Господин президент Франции Макрон весьма последователен в последние несколько недель в своем тезисе о возможности направления такого контингента, - обратил внимание Песков. - И вряд ли там речь идет о какой-то двусмысленности в переводе".

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Сербия намерена выдворить протестующих россиян

По данным источников RT, близких к органам власти Сербии, спецслужбы республики планируют высылку из страны ряда протестно настроенных российских релокантов. Источник связывает это с активным участием оппозиционного сегмента россиян в акциях неповиновения и протестах против итогов парламентских выборов в Белграде в декабре 2023 года.

Как рассказали RT источники, близкие к сербским органам исполнительной власти, в ходе протестных акций местной оппозиции против итогов декабрьских парламентских выборов, на митингах в Белграде было зафиксировано активное участие либерально настроенных релокантов из России.

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Пашинян заявил о нападении «недемократических сил» на Армению

Армения подверглась нападению со стороны «недемократических» внешних сил, которое якобы направлено против территориальной целостности и независимого развития государства, это привело Ереван ко вступлению в Международный уголовный суд (МУС). С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян на Третьем саммите за демократию в Сеуле, его слова приводит РИА Новости.

«Армения подверглась нападению со стороны некоторых внешних недемократических сил военными и гибридными средствами», — заявил Пашинян, отметив, что такое развитие событий подтолкнуло Ереван к решению присоединиться к МУС.

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Потанин рассказал об условиях слияния «Тинькофф» и Росбанка

"Интеррос" поддержал предложение по интеграции банка "Тинькофф" и Росбанка в единую банковскую группу в составе "ТКС холдинга". Банки сохранят свои лицензии, бренды, команды и стандарты работы с клиентами, приводятся в официальном Telegram-канале "Интерроса" слова президента компании Владимира Потанина.

"Интеррос" поддержал предложение по интеграции банка "Тинькофф" и Росбанка в единую банковскую группу. Считаю, что создание объединенной структуры с точки зрения ее продуктовой линейки, удобства пользования, а также роста стоимости и финансовой устойчивости полностью отвечает интересам клиентов, акционеров и регулятора", - отметил Потанин.

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Боррель обвинил фон дер Ляйен в превышении полномочий

© DPA/TACC

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не согласен с предложением председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен об учреждении должности еврокомиссара по обороне. Об этом он заявил в интервью газете Sud-Ouest, обвинив главу ЕК в превышении полномочий.

"Это обманчиво. Это наводит на мысли об армии, военнослужащих и генеральных штабах. Но это не то, чем Еврокомиссия должна заниматься. Оборона - это компетенция государств - членов ЕС", - сказал он.

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Ле Пен заявила, что переговоры по Украине уже начались

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что переговоры по урегулированию украинского кризиса уже идут, в них участвуют Турция и КНР, в то время как страны Евросоюза не принимают участия в процессе.

«Мы знаем, что сегодня переговоры [по урегулированию конфликта на Украине] идут. Но идут они без участия Франции и без участия Европы», — отметила Ле Пен, добавив, что Европе было бы логично участвовать в конфликте в качестве «арбитра и переговорщика», так как конфликт развернулся недалеко от ее территории.

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Укусившего официантку Кологривого поместили в спецприемник

© Соцсети

Протокол о мелком хулиганстве составили в полиции Новосибирска на актера Никиту Кологривого. Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД по региону.

"В отношении гражданина, нарушившего общественный порядок в одном из заведений города Новосибирска, составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). До решения суда нарушитель помещен в спецприемник", - сообщили в пресс-службе.

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Китай нарастил закупки российской нефти

В январе-феврале 2024 года Китай закупил более 17,7 миллиона тонн российской нефти на сумму 9,9 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР пишет РИА Новости.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Пекин нарастил импорт нефти из РФ на 13,8 процента в стоимостном выражении и на 13 процентов в натуральном. За первые два месяца 2023-го поставки составили 15,67 миллиона тонн на сумму более 8,67 миллиарда долларов.

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Суд Барселоны освободил Дани Алвеса

Суд Барселоны освободил бывшего футболиста сборной Бразилии Дани Алвеса под залог в € 1 млн. Об этом сообщила Marca.

Ранее Инес Гвардиола, адвокат Дани Алвеса, подала апелляцию на приговор суда Барселоны и потребовала освободить осуждённого до вынесения окончательного приговора.

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Блокировка смартфонов в России: кого коснется, какими будут последствия

© Zuma/ТАСС

Корпорации Google и Apple могут отключить все свои смартфоны в России, и гаджеты превратятся в «кирпичи», заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

NEWS.ru выяснил, возможно ли это на практике, чем чревато для российских владельцев и возможно ли защититься от дистанционной блокировки.

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