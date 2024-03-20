Боррель обвинил фон дер Ляйен в превышении полномочий

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не согласен с предложением председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен об учреждении должности еврокомиссара по обороне. Об этом он заявил в интервью газете Sud-Ouest, обвинив главу ЕК в превышении полномочий.

"Это обманчиво. Это наводит на мысли об армии, военнослужащих и генеральных штабах. Но это не то, чем Еврокомиссия должна заниматься. Оборона - это компетенция государств - членов ЕС", - сказал он.

Боррель считает, что это предложение свидетельствует о превышении полномочий главы ЕК, которая является членом Европейской народной партии.

"Большинство поправок по вопросам международной политики и безопасности, предлагаемых Европейской народной партией, противоречит договору о ЕС. Компетенции комиссии распространяются на внутреннюю безопасность и военную промышленность, - напомнил Боррель. - Важно, чтобы никто не выходил за рамки своих полномочий".

Глава ЕК предложит реформировать механизм вступления новых стран в ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности, заявила, что пост еврокомиссара по обороне должен впервые в истории Евросоюза появиться в ЕК следующего состава.