Блокировка смартфонов в России: кого коснется, какими будут последствия

Корпорации Google и Apple могут отключить все свои смартфоны в России, и гаджеты превратятся в «кирпичи», заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. NEWS.ru выяснил, возможно ли это на практике, чем чревато для российских владельцев и возможно ли защититься от дистанционной блокировки.

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Что сказали в Роскачестве по поводу блокировки смартфонов

По словам Сергея Кузьменко, действительно техническое отключение российских смартфонов Apple и Google возможно. Происходит это по тем же механизмам, по которым блокируют украденные гаджеты, уточнил он.

Однако эксперт Роскачества сомневается, что корпорации примут такое решение. Кузьменко отметил, что на смартфонах не указано, для какой страны они произведены, а в лицензионном соглашении не прописаны подобные условия для блокировки. Кроме того, эксперт напомнил, что в Россию приезжает много иностранцев и отделить их от местных жителей крайне сложно.

По мнению Кузьменко, владельцы смартфонов Apple в случае блокировки устройства потеряют все свои данные. С техники на Android спасти информацию будет возможно, добавил Кузьменко. Но он уточнил, что вернуть к жизни само устройство можно будет только за большие деньги.

«У техники Apple этот механизм намного более продвинутый, чем у конкурентов Google, но и там и там пользователи столкнутся с серьезными проблемами», — подчеркнул Сергей Кузьменко.

Какие возможности по блокировке смартфонов есть у Apple и Google

IT-эксперт Сергей Белов рассказал NEWS.ru, что Apple действительно может управлять всеми своими устройствами, включая iPhone, поскольку контролирует и аппаратное, и программное обеспечение. Следовательно, блокировка устройств, выпущенных этой компанией, возможна.

«Google же обладает технической возможностью блокировать устройства, выпущенные под его брендом, например серию Pixel. Однако для всех Android-смартфонов других производителей Google может ограничить доступ к своим сервисам и приложениям, но не отключить само устройство», — подчеркнул Сергей Белов.

Чем чревато отключение смартфонов

По словам Сергея Белова, отключение смартфонов или ограничение доступа к сервисам может привести к значительным неудобствам для пользователей, включая потерю доступа к важным функциям и приложениям.

«Это затронет как личное, так и профессиональное использование устройств», — уточнил он.

IT-эксперт Артем Геллер заявил NEWS.ru, что в случае блокировки смартфоны, по сути, «превращаются в бесполезную железяку, с которой можно только звонить, фотографировать и пользоваться калькулятором». Особенно это актуально для устройств Apple.

«Возобновить работу устройства Apple без AppStore сложно, но все же решаемо. В случае с Google все немного проще. Есть способ пользоваться смартфоном и без магазина Google Play. Это, конечно, не так удобно, но тем не менее возможно», — заявил Артем Геллер.

Он подчеркнул, что в случае блокировки люди будут переходить на смартфоны и решения других компаний.

Можно ли защититься от дистанционной блокировки

Сергей Белов для защиты от потенциальной дистанционной блокировки предложил рассмотреть использование альтернативных операционных систем.

«Важно также регулярно создавать локальные офлайновые резервные копии данных, чтобы обеспечить их доступность в случае блокировки. Обучение общей цифровой грамотности и осведомленность о потенциальных угрозах повышают устойчивость к таким рискам», — сказал он.

Эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин в разговоре с NEWS.ru назвал теоретический способ защиты от блокировки смартфонов.

«Если и произойдет отключение, то запрос будет передаваться по интернету, то есть смартфон можно отключить от глобальной сети», — объяснил он.

Артем Геллер считает, что предварительно защититься от дистанционной блокировки смартфона нельзя. Но постфактум появляется множество способов «реанимировать» гаджет, уточнил он.

«Сначала надо будет понять, что и как отключили. Как только это становится ясно, сразу же появляется множество рецептов, как все вернуть назад или какую альтернативу выбрать», — пояснил Геллер.

По его словам, на первых этапах с восстановлением работы смартфонов действительно могут быть сложности: это смогут делать только подкованные IT-специалисты. Но впоследствии это программное обеспечение и пошаговые инструкции максимально упростятся, и появится софт, который позволит в значительной степени все автоматизировать.

«В общем, это станет доступным обывателю. Были и есть проблемы с установкой приложений, например, от наших банков, но тем не менее все приложения у нас стоят», — добавил Артем Геллер.

В каком случае блокировка смартфонов реальна

По мнению Артема Геллера, отключать российские смартфоны Apple и Google и сервисы, обеспечивающие их работу, компаниям-производителям невыгодно. Дело в том, что это грозит потерей ощутимой части доходов.

«Если мы говорим про финансовую сторону, то это, конечно, вообще невыгодно. Это большие убытки. Это может быть исключительно политическим решением», — предположил он.

Сергей Белов тоже считает, что отключение российских смартфонов не несет никакой выгоды западным IT-гигантам. По его словам, если это произойдет, помимо убытков, компании столкнутся с усилением локальной конкуренции на рынке.

«На макроуровне такие действия могут стимулировать развитие альтернативных технологий и сервисов, а также усиление локальной конкуренции», — сказал Сергей Белов.

Он добавил, что отключение устройств или ограничение доступа к сервисам на территории определенной страны — меры, к которым компании прибегают крайне редко. Такие действия, по словам Сергея Белова, обычно связаны с юридическими требованиями, санкциями или критическими вопросами безопасности.

«В большинстве случаев американским компаниям выгоднее сохранять и расширять свое присутствие на международных рынках, а не исключать значительную часть пользователей из своей экосистемы», — объяснил он.

IT-эксперт Павел Мясоедов в разговоре с NEWS.ru заявил, что отключение российских смартфонов не только не выгодно Apple и Google, но еще и опасно. По его словам, во время блокировки они могут случайно «задеть» телефоны соседних стран.

«Это такой репутационный удар по производителю, что его последствия будет тяжело компенсировать. Apple выстрелит себе в ногу, потому что политика политикой, а бизнес есть бизнес. Если Apple прогнется на ухищрения американских политиков и начнут вводить ограничения, они покажут очень плохой пример», — рассуждает Павел Мясоедов.

Однако эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин сообщил NEWS.ru, что Apple и Google, вероятно, все же могут рискнуть и отключить российские смартфоны только в одном случае.

«Предполагаю, что на такой шаг они могут пойти лишь в случае начала третьей мировой войны», — отметил он.

Как отреагировали в Госдуме

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил в разговоре с NEWS.ru, что США действительно могут «по мановению пальца отключить все созданные там же американские операционные системы», и это было давно понятно.

«Тем более хорошо известно, что компании-изготовители тесно сотрудничают со спецслужбами. Другое дело, что это, безусловно, принесет капиталистам довольно обширные убытки и непоправимый ущерб репутации, после которого любая страна, не принадлежащая к западному миру, непременно захочет иметь собственное программное обеспечение», — подчеркнул Алексей Журавлев.

Он добавил, что о создании такого ПО в России говорят уже много лет и на это были потрачены гигантские бюджетные средства, но «воз и ныне там».