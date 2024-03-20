Протокол о мелком хулиганстве составили в полиции Новосибирска на актера Никиту Кологривого. Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД по региону.

"В отношении гражданина, нарушившего общественный порядок в одном из заведений города Новосибирска, составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). До решения суда нарушитель помещен в спецприемник", - сообщили в пресс-службе.

Ранее на актера поступило заявление в полицию из-за хулиганских действий в одном из ресторанов Новосибирска. В социальных сетях и СМИ распространилось видео из ресторана, где у актера возник конфликт с охранниками. Телеграм-канал "Абзац" сообщил, что актер приставал к одной из официанток, а после отказа укусил ее за ногу.

Устроившему дебош Кологривому предложили отправиться на СВО

Кологривый - уроженец Новосибирска, известен по ролям в фильме "По щучьему велению" и сериале "Слово пацана". В минувшие выходные актер открыл в Новосибирске "Семейный кинофестиваль".