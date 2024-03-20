Президент Франции Эмманюэль Макрон довольно последователен последние недели в своей идее отправки войск на Украину, поэтому едва ли можно пытаться оправдать его тезисы неверным переводом. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Господин президент Франции Макрон весьма последователен в последние несколько недель в своем тезисе о возможности направления такого контингента, - обратил внимание Песков. - И вряд ли там речь идет о какой-то двусмысленности в переводе".

В Киеве объяснили слова Макрона об отправке французских войск на Украину

Ранее премьер Эстонии Кая Каллас заявила о произошедшей из-за неверного перевода слов Макрона. Она заявила, что французский президент якобы не имел в виду отправку воинского контингента.