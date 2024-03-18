Пока вы не уснули: Ким Чен Ын о новой эпохе в отношениях с РФ и повышение цен на пиво

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Ким Чен Ын заявил о новой эпохе в отношениях с Россией

Северная Корея начнет новую эпоху в отношениях с Москвой после победы Владимира Путина на президентских выборах в России. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает ТАСС.

Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму по итогам президентских выборов. Он подчеркнул давние исторические корни и традиции отношений между странами. По словам главы КНДР, на выборах российский народ показал волю к укреплению единства страны и построению сильного государства.

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Российские пивовары существенно повысят отпускные цены на продукцию

Крупные производители пива намерены существенно повысить отпускные цены на свою продукцию.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на председателя АКОРТ Игоря Караваева.

«Ряд крупных пивоваров планирует поднять отпускные цены на 8-15%», — рассказал он.

Ретейлеры сейчас анализируют обоснованность такого повышения.

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В России упал спрос на бананы

В январе-феврале этого года жители страны купили их в торговых сетях на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такие данные со ссылкой на исследовательскую компанию NielsenIQ приводит РБК. При этом в публикации отмечается, что в финансовом эквиваленте продажи за первые два месяца 2024 года выросли почти на 18% к прошлому году.

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В вылетевшем из Москвы самолете отказала гидросистема

Самолет авиакомпании Utair Москва — Когалым вынужденно приземлился на запасном аэродроме в Тюмени из-за отказа гидросистемы. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

«18.03.2024, 00.57(UTC), зона ответственности Екатеринбургский РЦ ЕС ОрВД. ЭВС в районе точки УЛРЕС на эшелоне 350 сообщил об отказе гидросистемы А, принял решение следовать на запасной Тюмень, объявил сигнал срочность. Самолет B735/M, REG/RA73044, рейс UTA445(Внуково-Когалым). Эксплуатант ПАО АК Ютэйр», — сообщается в публикации.

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МО Украины заявило о критическом уровне запасов снарядов

Запасы боеприпасов определенных номенклатур на Украине упали до критического уровня, заявил замминистра обороны Иван Гаврилюк.

«Запасы боеприпасов определенных номенклатур падают до критического уровня», — сказал замглавы ведомства.

По оценке Гаврилюка, этот и другие факторы затрудняют силам обороны Украины возможность качественно исполнять поставленные боевые задачи.

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Санду прокомментировала атаку на воинскую часть в Приднестровье

Президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции заявила, что удар по военному вертолету в Приднестровье является провокацией, передает ТАСС.

«По той информации, которой мы обладаем, это похоже на провокацию для поддержания напряженности и страха среди людей», — сказала молдавский президент.

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В Крыму задержали готовившую теракт на железной дороге россиянку

ФСБ задержала в Крыму 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге.

Женщина намеревалась поджечь релейный шкаф на железной дороге с целью помешать военным перевозкам.

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Суд арестовал имущество отказавшегося от гражданства РФ бизнесмена

Арбитражный суд Нижегородской области наложил арест на имущество акционера и исполнительного директора Freedom Holding Corp Тимура Турлова, следует из картотеки дел. Он проходит ответчиком по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Решение об аресте было принято, чтобы обеспечить взыскание убытков в пользу признанного банкротом банка «Ассоциация».

Арест наложен на имущество в пределах €18,95 млн и $2,05 млн. В числе соответчиков по иску АСВ также Станислав Машагин, Марина Косырева, Ольга Артемьева, на имущество и денежные средства которых наложены аресты в пределах тех же сумм.

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В России «похоронили» Карла III

В ряде СМИ и телеграм-каналов распространилась информация о якобы смерти короля Великобритании Карла III, однако официального подтверждения от Букингемского дворца не последовало.

Кроме того, подобной информации не было и в британских медиа.

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В Италии цыгане обокрали олимпийскую чемпионку из Екатеринбурга

В Риме цыгане украли сумку с документами и деньгами у олимпийского призера Олеси Красномовец из Екатеринбурга. Спортсменка рассказала, что прилетела в Италию для участия в марафоне.

«Я просто нахожусь на грани уже нервного срыва. Я здесь не хочу находиться вообще ни минуты. Я так хочу домой. Просто кошмар какой-то. Я прямо держусь», — сказала Красномовец на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). По ее словам, в консульстве не отвечают на звонок.

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Российские пивовары существенно повысят отпускные цены на продукцию

Крупные производители пива намерены существенно повысить отпускные цены на свою продукцию.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на председателя АКОРТ Игоря Караваева.

«Ряд крупных пивоваров планирует поднять отпускные цены на 8-15%», — рассказал он.

Ретейлеры сейчас анализируют обоснованность такого повышения.

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