В вылетевшем из Москвы самолете отказала гидросистема

Самолет авиакомпании Utair Москва — Когалым вынужденно приземлился на запасном аэродроме в Тюмени из-за отказа гидросистемы. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

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«18.03.2024, 00.57(UTC), зона ответственности Екатеринбургский РЦ ЕС ОрВД. ЭВС в районе точки УЛРЕС на эшелоне 350 сообщил об отказе гидросистемы А, принял решение следовать на запасной Тюмень, объявил сигнал срочность. Самолет B735/M, REG/RA73044, рейс UTA445(Внуково-Когалым). Эксплуатант ПАО АК Ютэйр», — сообщается в публикации.

Для уточнения деталей инцидента корреспондент агентства направил запрос в авиакомпанию Utair. На момент публикации ответ в адрес редакции не поступил.