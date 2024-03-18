В ряде СМИ и телеграм-каналов распространилась информация о якобы смерти короля Великобритании Карла III, однако официального подтверждения от Букингемского дворца не последовало.

Кроме того, подобной информации не было и в британских медиа.

Выяснилось, что фейковое заявление о смерти монарха появилось в соцсетях минимум 8 часов назад.

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Карлу III 75 лет. Он вступил на престол после смерти своей матери Елизаветы II.

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Ранее в СМИ появилась информация, что правительство Великобритании разработало план на случай смерти короля Карла III. В него вошли сведения о том, как оповестят общественность о смерти монарха, а также полная информация, что будет происходить в течение 10 дней после его смерти и куда будет доставлен гроб короля.

В начале февраля стало известно, что у короля Карла III онкологическое заболевание, которое было обнаружено в ходе медицинских обследований по лечению увеличенной простаты. Король на тот момент начал лечение. При этом врачи советовали ему на период курса по восстановлению отложить публичные мероприятия. Однако монарх настаивал на продолжении работы и исполнении своих государственных обязанностей.