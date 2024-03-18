Президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции заявила, что удар по военному вертолету в Приднестровье является провокацией, передает ТАСС.

«По той информации, которой мы обладаем, это похоже на провокацию для поддержания напряженности и страха среди людей», — сказала молдавский президент.

Как отмечает агентство, Санду придерживается позиции молдавского правительства, которое заявило, что Украина не причастна к атаке.

В Приднестровье обвинили Санду в игнорировании переговоров

17 марта ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах непризнанной республики сообщал, что на одной из воинских частей в Приднестровье произошел пожар, в результате которого сгорел старый вертолет Ми-8МТ. По предварительным данным, он был вызван атакой дрона-камикадзе.

До этого об атаке на воинскую часть сообщало министерство Государственной безопасности Приднестровья.