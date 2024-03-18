МО Украины заявило о критическом уровне запасов снарядов

Запасы боеприпасов определенных номенклатур на Украине упали до критического уровня, заявил замминистра обороны Иван Гаврилюк. RT на русском

«Запасы боеприпасов определенных номенклатур падают до критического уровня», — сказал замглавы ведомства. По оценке Гаврилюка, этот и другие факторы затрудняют силам обороны Украины возможность качественно исполнять поставленные боевые задачи. Газета.Ru

Также Гаврилюк сообщил, что Украина остро нуждается в системах противовоздушной обороны, самолетах, ракетах дальнего радиуса действия, снарядах и современных системах радиоэлектронной борьбы. Lenta.ru