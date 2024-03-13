Пока вы не уснули: Путин о конце «бала вампиров» и остановка Новошахтинского НПЗ

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Путин предупредил западную элиту о конце «бала вампиров»

Так называемые элиты стран Запада, привыкшие «набивать брюхо человеческой плотью», должны осознать, что «бал вампиров» подходит к концу. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

Российский лидер отметил, что эти элиты на протяжении столетий «паразитировали на других народах», эксплуатируя страны и народы в Африке, Азии и Латинской Америке, а сейчас пытаются заморозить существующее положение вещей в международных делах.

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Крупнейший на юге России нефтеперерабатывающий завод остановил работу

После атаки дронов на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) предприятие остановило работу. Об этом в своем Telegram-канале, не уточняя сроков возобновления переработки, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, погибших и раненых нет, но технологические объекты остановлены. В настоящее время уточняются последствия атаки. О каких-либо повреждениях не сообщается.

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СМИ рассказали о последних словах экипажа разбившегося Ил-76

Неназванный источник Telegram-канала SHOT рассказал, что последними словам членов экипажа Ил-76, разбившегося в Ивановской области, стал доклад о возгорании четвертого двигателя самолета. По данным SHOT, этот доклад объясняет, почему самолет не спасли три работавших двигателя.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение под Иваново днем 12 марта. В Минобороны РФ сообщили, что проблемы у самолета возникли во время взлета. Причиной крушения военные назвали возгорание одного из двигателей самолета.

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Оценен ущерб ЕС от санкций против России

Из-за блокировки российских активов европейскими странами экономика еврозоны значительно пострадала, заявил обозреватель РИА Новости.

Эксперт указывает на отток инвестиций из еврозоны и уменьшение использования евро в качестве резервной валюты. В публикации говорится о сокращении инвестиций в регион на 1,5% в 2022 году и об активном их падении в 2023-м.

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Россиян призвали готовиться к природным катастрофам

Изменение климата обернется для России длительной жарой, засухами, наводнениями и другими экстремальными явлениями. Готовиться к природным катастрофам россиян призвал директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов, передает «ОСН».

Последствия глобального потепления коснутся как южных, так и северных регионов. Эколог предупредил, что для России главной угрозой окажется рост температуры в арктическом регионе. По его словам, крайний север нагревается в два раза быстрее других участков планеты — на 2,5–3 градуса в год против 1–1,5 градуса. Это может привести к таянию вечной мерзлоты.

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Петросян стал отцом во второй раз

Юморист Евгений Петросян стал отцом во второй раз. Об этом сообщила его супруга Татьяна Брухунова в среду, 13 марта, в своем блоге.

Предположительно, у пары родилась дочь, однако имя малышки широкой публике пока неизвестно. Сейчас ребенку уже исполнилось несколько месяцев.

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Тутберидзе потребовала официальных извинений от Тарасовой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на претензии Татьяны Тарасовой, которая ранее заявила, что российская фигуристка Камила Валиева могла получить допинг только от тренера.

«Хочется проигнорировать, чтобы не замараться от этой грязи. Но это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя все списывать на возраст. Татьяна Анатольевна, на этот раз я жду от вас официальных извинений», — заявила Тутберидзе.

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Промес в ближайшее время не вернется в Россию

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что футболист клуба Квинси Промес пока не может вернуться в Россию, передает «Чемпионат».

«Рассмотрение обстоятельств, которые не позволяют ему вернуться в Россию, могут занять некоторое время. Клуб находится в контакте с представителями игрока», — сказал Зеленов.

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Песков пояснил предложение Путина о прогрессивном налогообложении

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента России Владимира Путина об установлении прогрессивного налогооблажения в стране.

«Владимир Путин говорит о справедливости. Проработка ведется. Говоря о справедливости, Путин подчеркнул, что те, кто зарабатывают меньше, должны и платить меньше, а те, кто зарабатывает больше — должны платить больше. Это и есть справедливость», — подчеркнул Песков.

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Глава Гагаузии обратилась к руководству России

Власти Гагаузской автономии прорабатывают с властями России вопрос открытия счетов в платежной системе "Мир", чтобы жители автономии могли получать социальные и другие выплаты. Об этом заявила на брифинге глава автономии Евгения Гуцул.

Она отметила, что в настоящее время финансовые операции с Россией, а также спонсорская помощь для жителей автономии блокируются правительством Молдавии.

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