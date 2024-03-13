Так называемые элиты стран Запада, привыкшие «набивать брюхо человеческой плотью», должны осознать, что «бал вампиров» подходит к концу. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

Российский лидер отметил, что эти элиты на протяжении столетий «паразитировали на других народах», эксплуатируя страны и народы в Африке, Азии и Латинской Америке, а сейчас пытаются заморозить существующее положение вещей в международных делах.

Путин отправил ответный сигнал тем, у кого нет красных линий против России

«Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы — деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается», — сказал глава РФ.

В этом же интервью Путин заявил, что у России не будет красных линий против тех стран, которые угрожают ей тем же самым.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат, а на прошлой неделе подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи республике «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».