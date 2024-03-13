Россиян призвали готовиться к природным катастрофам

Изменение климата обернется для России длительной жарой, засухами, наводнениями и другими экстремальными явлениями. Готовиться к природным катастрофам россиян призвал директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов, передает «ОСН».

Последствия глобального потепления коснутся как южных, так и северных регионов. Эколог предупредил, что для России главной угрозой окажется рост температуры в арктическом регионе. По его словам, крайний север нагревается в два раза быстрее других участков планеты — на 2,5–3 градуса в год против 1–1,5 градуса. Это может привести к таянию вечной мерзлоты.

«Больше 60 процентов территории России находится на вечной мерзлоте. Опасности там, в частности, — это просадки фундаментов», — объяснил Пукалов.

Он добавил, что в российской части Арктики на мерзлых грунтах располагаются предприятия, нефтепроводы и фундаменты домов. Таяние приведет к авариям.

Кроме того, периоды аномальной жары обернутся новыми рисками для сельского хозяйства. Из-за длительной засухи потребуется замена сельхозкультур на более приспособленные, а фермерам придется заранее позаботиться о системах орошения. Новые культуры должны быть устойчивы не только к высоким температурам, но и к граду с сильным дождем, так как в будущем Россию ожидают экстремальные осадки и наводнения.

Ранее члены партии «Зеленые» призвали бюджетные учреждения отказаться от бахил ради экологии.