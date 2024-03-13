Юморист Евгений Петросян стал отцом во второй раз. Об этом сообщила его супруга Татьяна Брухунова в среду, 13 марта, в своем блоге.

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Предположительно, у пары родилась дочь, однако имя малышки широкой публике пока неизвестно. Сейчас ребенку уже исполнилось несколько месяцев.

— Мои счастливые 35, — подписала Брухунова фотографию с малышкой на руках.

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Новая супруга Петросяна Татьяна Брухунова, на которой он женился на следующий после развода год, рассказала подписчикам в своем аккаунте в социальных сетях о воспитании сына. Три года назад женщина подарила юмористу долгожданного ребенка, которого назвали Ваганом — в честь дедушки.

Недавно шоумен Гоген Солнцев тоже стал отцом. О том, кто стал матерью малыша, он не рассказал. В январе отцом стал также рэпер Александр Степанов, более известный как ST. Его супруга Ассоль Васильева сообщила о рождении у пары дочери.

Актер Милош Бикович поделился в личном блоге рисунком, где изображены мама, папа и малыш. Подписчики решили, что у знаменитости наконец родился первенец, и поспешили поздравить актера.