Неназванный источник Telegram-канала SHOT рассказал, что последними словам членов экипажа Ил-76, разбившегося в Ивановской области, стал доклад о возгорании четвертого двигателя самолета. По данным SHOT, этот доклад объясняет, почему самолет не спасли три работавших двигателя.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение под Иваново днем 12 марта. В Минобороны РФ сообщили, что проблемы у самолета возникли во время взлета. Причиной крушения военные назвали возгорание одного из двигателей самолета.

Оренбургские летчики погибли при крушении Ил-76

На борту Ил-76 находились 16 человек, никто из них не выжил, сообщал мэр Оренбурга Сергей Салмин (пять человек на борту были оренбургскими летчиками).

Глава Ивановского района Ивановской области Сергей Низов рассказал, что летчики героически увели Ил-76 от жилых домов.

По данным источника SHOT, экипаж успел доложить о загоревшемся двигателе и вылетающих из него лопатках, которые повреждали системы. Как отмечает Telegram-канал, если бы коммуникации не были повреждены, Ил-76 смог бы продолжить полет на трех работавших двигателях.

По информации SHOT, основной версией происшествия остается техническая неисправность.