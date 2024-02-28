Пока вы не уснули: обращение Приднестровья к России и ответ Захаровой на слова Пашиняна

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Съезд депутатов Приднестровья решил обратиться за помощью к России

Участники съезда депутатов Приднестровья планируют обратиться за помощью к России на фоне давления Молдавии.

Как сообщает ТАСС, в документе в адрес Совфеда и Госдумы содержится просьба «о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдавии с учётом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тыс. граждан России». Кроме того, авторы апеллируют к положительному опыту сотрудничества с Россией на Днестре и статусу посредника в переговорах.

Захарова оценила слова Пашиняна о призывах РФ к госперевороту в Армении

Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы призывах со стороны России к государственному перевороту в республике не имеют под собой никаких оснований, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва никогда не допускала даже намека на подобное.

Претензии премьер-министра Армении не имеют под собой никаких оснований. Российские официальные лица никогда не допускали даже намека на призывы к свержению законно избранных властей где бы то ни было, — заявила Захарова.

В Индии рассказали о сложностях с поставками российской нефти

Новые санкции США могут дополнительно сократить поставки российской нефти в Индию, которая в последний год стала крупнейшим покупателем сырья, из-за нехватки танкеров. Об этом со ссылкой на три источника в отрасли пишет Reuters.

Речь идет об ограничениях, обнародованных на прошлой неделе на вторую годовщину начала боевых действий на Украине. Под санкции попали 14 танкеров, связанных с «Совкомфлотом», которые занимались доставкой партий.

Папа Римский попал в больницу

Папа Франциск был доставлен в больницу в Риме для обследования с симптомами гриппа. Об этом сообщает РИА Новости.

87-летний понтифик ранее пропустил чтение на своей еженедельной аудиенции в среду, поручив эту задачу своему помощнику и сказав верующим, что он все еще нездоров.

Bild подтвердил информацию о западном спецназе на Украине

На территории Украины находятся немногочисленные военные западного спецназа, находящиеся на активной службе. Об этом пишет издание Bild.

«Состоящие на действительной службе военные на Украине действительно есть, но их число невелико», — говорится в материале издания.

Гагарина отказалась исполнять гимн на матче сборной России

Певица Полина Гагарина отказалась выступать с гимном на футбольном матче между сборными России и Сербии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, сейчас организаторы ищут замену исполнительнице. Мероприятие должно пройти 21 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Mash уточняет, что причиной подобного решения артистки стало то, что Гагарина не смогла перенести запланированный до этого корпоратив.

Мантуров рассказал о «плане Б» подсанкционных Aurus и НАМИ

Производитель люксовых авто Aurus и подведомственное Минпромторгу ФГУП «НАМИ», попавшие под санкции США 23 февраля, были к ним готовы. Как сообщает РИА Новости, вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что у предприятий есть «план Б».

Напомним, что 23 февраля США и Евросоюз ввели новые антироссийские санкции, приуроченные к второй годовщине начала спецоперации на Украине. Ограничения затронули не только РФ, но и Китай, Индию, Турцию, Шри-Ланку, Сербию, Казахстан и Таиланд. Кроме того, расширился список товаров, запрещенных к экспорту в Россию.

Овечкин прокомментировал свое новое достижение

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал своё новое достижение. 38-летний форвард провёл свой 1400-й матч в НХЛ. Овечкин стал лишь 41-м хоккеистом в истории, проведшим не менее 1400 встреч в лиге, а также первым россиянином, добившимся такого достижения. Кроме того, Александр — только 10-й игрок с 1400+ матчами за один клуб.

«Очевидно, что это довольно большое число, много матчей. Счастлив, что провёл эти встречи только в одной организации. Это хорошо… Спасибо моим родителям, они подарили мне хорошее здоровье. Мне посчастливилось обойти серьёзные травмы», — приводит слова Овечкина The Washington Post.

Bloomberg: церемония вступления Швеции в НАТО отложена

EPA/TACC

Церемония присоединения Швеции к НАТО отложена из-за необходимости вступления в должность вновь избранного президента Венгрии. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки мероприятия, пишет агентство Bloomberg.

По данным источников издания, изначально церемония была запланирована на эту пятницу, 1 марта.

Электричка сошла с рельсов в Подмосковье

В Подмосковье из-за схода с рельсов электрички в Апрелевке возникла задержка в движении пригородных поездов. Об этом сообщила сегодня в Telegram-канале пресс-служба Московской железной дороги.