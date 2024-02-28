Папа Римский попал в больницу

Папа Франциск был доставлен в больницу в Риме для обследования с симптомами гриппа. Об этом сообщает РИА Новости.

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87-летний понтифик ранее пропустил чтение на своей еженедельной аудиенции в среду, поручив эту задачу своему помощнику и сказав верующим, что он все еще нездоров.

«Я все еще немного простужен, поэтому я попросил монсеньора Чампанелли прочитать сегодняшнюю катехизацию», — приводит ANSA слова папы.