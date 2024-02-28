Электричка сошла с рельсов в Подмосковье

В Подмосковье из-за схода с рельсов электрички в Апрелевке возникла задержка в движении пригородных поездов. Об этом сообщила сегодня в Telegram-канале пресс-служба Московской железной дороги.

По данным пресс-службы, ЧП произошло в 11:52 мск. В середине состава пригородного поезда №6683 Марьина Роща – Апрелевка произошел сход колесных пар.

Пассажиров вывели из поезда через головной вагон. В результате никто не пострадал. Однако на время восстановительных работ задерживаются пригородные поезда в сторону Москвы и области, отмечается в сообщении.

В МЖД принесли извинения пассажирам и заверили, что «принимаются все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов».

«На место направлен восстановительный поезд станции Бекасово-Сортировочное. На Московской железной дороге создан штаб для координации действий по ликвидации последствий схода», - подчеркнули в пресс-службе, отметив, что причины произошедшего устанавливаются.