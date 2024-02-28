Захарова оценила слова Пашиняна о призывах РФ к госперевороту в Армении
Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы призывах со стороны России к государственному перевороту в республике не имеют под собой никаких оснований, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва никогда не допускала даже намека на подобное.
Претензии премьер-министра Армении не имеют под собой никаких оснований. Российские официальные лица никогда не допускали даже намека на призывы к свержению законно избранных властей где бы то ни было, — заявила Захарова.
Ранее Захарова прокомментировала высказывания Пашиняна о том, что Москва больше не может оставаться ключевым партнером Еревана в оборонной и военно-технической сферах. Представитель МИД заявила, что Россия и Армения продолжают быть союзниками, напомнив, что между странами действует ряд соглашений в военной сфере, а Ереван находится под коллективными гарантиями в рамках ОДКБ.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, тчо Пашинян идет по пути разрушения отношений с Россией, подобно украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. По его словам, глава армянского правительства рискует «потерять Ереван». При этом он добавил, что армянский политик обвиняет в ошибках, совершаемых на политическом поприще, именно Россию.