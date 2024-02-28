Захарова оценила слова Пашиняна о призывах РФ к госперевороту в Армении

Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы призывах со стороны России к государственному перевороту в республике не имеют под собой никаких оснований, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва никогда не допускала даже намека на подобное.

Претензии премьер-министра Армении не имеют под собой никаких оснований. Российские официальные лица никогда не допускали даже намека на призывы к свержению законно избранных властей где бы то ни было, — заявила Захарова.

Ранее Захарова прокомментировала высказывания Пашиняна о том, что Москва больше не может оставаться ключевым партнером Еревана в оборонной и военно-технической сферах. Представитель МИД заявила, что Россия и Армения продолжают быть союзниками, напомнив, что между странами действует ряд соглашений в военной сфере, а Ереван находится под коллективными гарантиями в рамках ОДКБ.