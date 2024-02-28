Bloomberg: церемония вступления Швеции в НАТО отложена

Церемония присоединения Швеции к НАТО отложена из-за необходимости вступления в должность вновь избранного президента Венгрии. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки мероприятия, пишет агентство Bloomberg.

По данным источников издания, изначально церемония была запланирована на эту пятницу, 1 марта.

«Присоединение Швеции к НАТО, скорее всего, будет отложено на следующую неделю, так как избранному президенту Венгрии еще предстоит вступить в должность», - говорится в статье.

Знакомые с подготовкой церемонии источники пояснили, что эти планы также могут поменяться и дата вновь сдвинется.

После начала Россией спецоперации на Украине Швеция и Финляндия приняли решение отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО. Финляндия официально вошла в альянс в апреле 2023 года, а заявку Швеции долго не одобряли Турция и Венгрия.