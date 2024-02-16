Пока вы не уснули: отступление ВСУ из Авдеевки и Шольц о переговорах по Украине

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ВСУ объявили об отступлении с укрепрайона «Зенит» на юге Авдеевки

Вооруженные силы Украины официально объявили об отступлении с укрепрайона «Зенит» к югу от Авдеевки, об этом сообщил бригадный генерал Тарнавский в своем Telegram-канале.

«После многих месяцев противостояния, командование ОСУВ приняло решение отойти с позиции „Зенит“ на юго-восточную окраину Авдеевки. Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки», — пишет Тарнавский.

Шольц заявил о бессмысленности переговоров по Украине

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине не имеют смысла, если речь идет о ее капитуляции. Об этом в интервью газете Sueddeutsche Zeitung заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По словам канцлера, дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине предпринимаются давно. Он напомнил о «переговорах с участием представителей всего мира» в Давосе, Джидде, Копенгагене и на Мальте.

Путин рассказал, как санкции повлияли на развитие промышленности в РФ

Западные санкции против России положительно повлияли на развитие промышленности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими в индустриальном парке «Станкомаш» в Челябинске.

"Если бы не было мер, которые принимают против нас наши квазипартнеры в промышленности, наверное, не было бы такого количества заказов", - сказал президент.

Премьер Польши Туск обратился с требованием к ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к ЕС с требованием увеличить помощь его стране в связи с наплывом сельхозпродукции из Украины. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Туска, конфликт на Украине не оправдывает «ужасные потери», которые несут польские аграрии из-за более дешевой украинской сельхозпродукции, хлынувшей в страну.

Набиуллина оценила возможность снижения ключевой ставки

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор видит пространство для плавного снижения ключевой ставки.

Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Мы видим пространство для снижения ключевой ставки, но наш прогноз предполагает, что возвращение ставки к нейтральным значениям будет идти плавно», — отметила Набиуллина.

Генпрокуратура обжаловала приговор Треповой*

Генеральная прокуратура обжаловала приговор Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов) по делу о теракте в петербургском кафе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу 2-го Западного окружного военного суда..

Сторона обвинения считает назначенное Треповой* наказание в 27 лет лишения свободы «излишне мягким».

Напомним, что 2 апреля 2023 года в петербургском кафе Трепова* вручила военному корреспонденту Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин) самодельное взрывное устройство, замаскированное под статуэтку. В результате взрыва Фомин погиб, еще 42 человека пострадали.

Лавров призвал деколонизировать 17 территорий в мире

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что мировому сообществу необходимо деколонизировать 17 территорий, которые находятся под контролем бывших метрополий. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление дипломат сделал во время пленарного заседания форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций!». По словам Лаврова, для деколонизации этих территорий мировому сообществу необходимо приложить совместные усилия. Он призвал мобилизовать для этой цели заинтересованные организации — например, Группу друзей в защиту Устава ООН.

В НАТО ответили на вопрос о вступлении Украины в 2024 году

DPA/TASS

Представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек заявил, что Украина не вступит в НАТО на летнем саммите альянса в 2024 году. Об этом он рассказал в комментарии украинским СМИ.

Саммит, посвященный 75-летию НАТО, пройдет в июле 2024 года в Вашингтоне.

Сайзек выразил уверенность, что, несмотря на разногласия среди членов НАТО, в итоге альянс единодушно поддержит вступление Украины. Представитель Госдепа напомнил о прошлогоднем саммите в Вильнюсе, где все члены альянса согласились, что «место Украины - в НАТО».

Киркоров и Билан появились на телевидении после «голой вечеринки»

Российские певцы Филипп Киркоров и Дмитрий Билан появились на телевидении после участия в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой. Артисты приняли участие в телешоу «Маска» в качестве жюри, трейлер нового сезона программы доступен на сайте НТВ.

Звезды снялись в анонсе телепрограммы. Для участия в новом сезоне «Маски» Киркоров сменил имидж, переодевшись в черный костюм с белой рубашкой. Артист также примерил крупные очки и покрасил волосы в натуральный темный цвет.

В ФФККР сделали заявление по делу Валиевой

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе сделал заявление по делу Камилы Валиевой. Lenta.ru