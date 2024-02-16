ВСУ объявили об отступлении с укрепрайона «Зенит» на юге Авдеевки

Вооруженные силы Украины официально объявили об отступлении с укрепрайона «Зенит» к югу от Авдеевки, об этом сообщил бригадный генерал Тарнавский в своем Telegram-канале. Lenta.ru

«После многих месяцев противостояния, командование ОСУВ приняло решение отойти с позиции „Зенит“ на юго-восточную окраину Авдеевки. Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки», — пишет Тарнавский. Ura.Ru